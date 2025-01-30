NASA: На Ио происходит самое мощное извержение вулкана в Солнечной системе

Лаборатория реактивного движения компании NASA сообщила, что на спутнике Юпитера Ио происходит самое мощное вулканическое извержение, зафиксированное людьми в Солнечной системе.

Команда зонда «Юнона» нашла на юге Ио горячую точку вулканической активности. Область охватывает около 100 тысяч квадратных километров, что сопоставимо с Белым морем. Исследователи определили, что мощность излучаемой энергии активной точкой превышает 80 триллионов ватт. Это в шесть раз больше суммарной производительности мировых электростанций.

«В ходе длительной работы «Юнона» дважды очень близко пролетела мимо Ио. Полученные данные нас поразили. Это самое мощное извержение, которое когда-либо было зафиксировано на самой вулканической луне в Солнечной системе», — сказал глава миссии Скотт Болтон из Юго-Западного исследовательского института в Сан-Антонио

Вулкан на спутнике Юпитера Ио. Фото © nasa.gov

Ио — спутник, аналогичный по размеру Луне. Он самый активный в плане вулканов объект в Солнечной системе. Учёные объясняют это его близким расположением к Юпитеру и воздействию приливных сил газового гиганта. Из-за этого недра Ио постоянно нагреваются, вызывая регулярные извержения до 400 вулканов на поверхности.