Чёрные дыры в облаках. В космосе наблюдают загадочные объекты Астрофизики обнаружили, что они явно прослеживаются только с определённого ракурса и очень часто не видны через большинство даже самых мощных телескопов. 23 января, 21:27 Астрономы нашли в космосе сотни скрытых чёрных дыр. Фото © Shutterstock / FOTODOM / varuna

Это та самая чёрная дыра, которую впервые «сфотографировали». Внутри неё — масса миллиардов Солнц, и всё это «упаковано» в пространстве диаметром примерно как у орбиты Плутона. Яркий нимб — это так называемый аккреционный диск: притянутое вещество, которое расщеплено на элементарные частицы и в таком виде носится вокруг горизонта событий на околосветовых скоростях. На самом деле, конечно, это изображение — не фотоснимок, оно «сложено», составлено по итогам анализа множества разнообразных данных наблюдений за центром очень массивной галактики М87, расположенной в 50 с лишним миллионах световых лет от нас в созвездии Девы.

Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики М87. Фото © Wikipedia / EHT Collaboration

А вот что видно именно на фотоснимках, так это чудовищный поток плазмы, которым «бьёт» эта чёрная дыра примерно в нашу сторону, как пушка. Точно такой же направлен в противоположную сторону, просто его почти не видно. Это так называемые релятивистские струи: огромные фонтаны «излишков» вещества, которые чёрная дыра оказалась не способна «проглотить».

Релятивистская струя, идущая из центра галактики М87. Фото © Wikipedia / NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

О чём это говорит: о том, что вещества рядом с ней очень много, она жадно его вбирает и практически, можно сказать, «захлёбывается» этой плазмой. Такие примеры называют галактиками с активным ядром. Наш Млечный Путь к ним не относится, и, наверное, это к лучшему.

Вообще, сверхмассивная чёрная дыра, как сейчас убеждены астрофизики, находится в центре любой крупной галактики, а очень возможно, что и в галактиках карликовых, пусть и не такие уж сверхмассивные, но центральные чёрные дыры тоже есть. Вот только, как выясняется в последнее время, даже самые массивные из них в случае их «гиперактивности» бывает крайне трудно обнаружить.

Как объяснили недавно астрономы, если чёрная дыра вокруг себя собрала особенно много газа и пыли, то помимо светящегося обрамления она будет окружена гигантским, очень плотным облаком в виде «бублика». И тогда наши шансы увидеть её в основном зависят от того, как она и вообще сама галактика по отношению к нам располагаются: если галактический диск хоть немного развёрнут к нам, чтобы его можно было видеть как диск, то центральная чёрная дыра ещё видна, а вот если мы наблюдаем галактику сбоку, «с ребра», то чёрная дыра будет скрыта за практически непроницаемой завесой. То есть галактика в этом случае выглядит так, как будто у неё в центре чёрной дыры нет.

Сверхмассивная чёрная дыра, окружённая плотным газопылевым облаком. Фото © nasa.gov

Впрочем, нашёлся способ доказать, что она есть, просто скрывается за «ширмой». Газопылевой «бублик» поглощает не только видимый свет, но и вообще большую часть всего электромагнитного излучения, и тем не менее тусклое инфракрасное и вдобавок немного сильного рентгеновского он всё же испускает. Учёные сопоставили архивные данные космической инфракрасной обсерватории IRAS с наблюдениями рентгеновского телескопа NuSTAR и в этом убедились: обнаружились сотни таких скрытых чёрных дыр. Астрономы подсчитали, что на самом деле за сплошной завесой скрывается добрая треть всех сверхмассивных чёрных дыр во Вселенной.

Авторы Адель Романенкова