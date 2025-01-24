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Чёрные дыры в облаках. В космосе наблюдают загадочные объекты

Астрофизики обнаружили, что они явно прослеживаются только с определённого ракурса и очень часто не видны через большинство даже самых мощных телескопов.

23 января, 21:27
Астрономы нашли в космосе сотни скрытых чёрных дыр. Фото © Shutterstock / FOTODOM / varuna

Астрономы нашли в космосе сотни скрытых чёрных дыр. Фото © Shutterstock / FOTODOM / varuna

Это та самая чёрная дыра, которую впервые «сфотографировали». Внутри неё — масса миллиардов Солнц, и всё это «упаковано» в пространстве диаметром примерно как у орбиты Плутона. Яркий нимб — это так называемый аккреционный диск: притянутое вещество, которое расщеплено на элементарные частицы и в таком виде носится вокруг горизонта событий на околосветовых скоростях. На самом деле, конечно, это изображение — не фотоснимок, оно «сложено», составлено по итогам анализа множества разнообразных данных наблюдений за центром очень массивной галактики М87, расположенной в 50 с лишним миллионах световых лет от нас в созвездии Девы.

Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики М87. Фото © Wikipedia / EHT Collaboration

Сверхмассивная чёрная дыра в центре галактики М87. Фото © Wikipedia / EHT Collaboration

А вот что видно именно на фотоснимках, так это чудовищный поток плазмы, которым «бьёт» эта чёрная дыра примерно в нашу сторону, как пушка. Точно такой же направлен в противоположную сторону, просто его почти не видно. Это так называемые релятивистские струи: огромные фонтаны «излишков» вещества, которые чёрная дыра оказалась не способна «проглотить».

Релятивистская струя, идущая из центра галактики М87. Фото © Wikipedia / NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

Релятивистская струя, идущая из центра галактики М87. Фото © Wikipedia / NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA)

О чём это говорит: о том, что вещества рядом с ней очень много, она жадно его вбирает и практически, можно сказать, «захлёбывается» этой плазмой. Такие примеры называют галактиками с активным ядром. Наш Млечный Путь к ним не относится, и, наверное, это к лучшему.

Вообще, сверхмассивная чёрная дыра, как сейчас убеждены астрофизики, находится в центре любой крупной галактики, а очень возможно, что и в галактиках карликовых, пусть и не такие уж сверхмассивные, но центральные чёрные дыры тоже есть. Вот только, как выясняется в последнее время, даже самые массивные из них в случае их «гиперактивности» бывает крайне трудно обнаружить.

Как объяснили недавно астрономы, если чёрная дыра вокруг себя собрала особенно много газа и пыли, то помимо светящегося обрамления она будет окружена гигантским, очень плотным облаком в виде «бублика». И тогда наши шансы увидеть её в основном зависят от того, как она и вообще сама галактика по отношению к нам располагаются: если галактический диск хоть немного развёрнут к нам, чтобы его можно было видеть как диск, то центральная чёрная дыра ещё видна, а вот если мы наблюдаем галактику сбоку, «с ребра», то чёрная дыра будет скрыта за практически непроницаемой завесой. То есть галактика в этом случае выглядит так, как будто у неё в центре чёрной дыры нет.

Сверхмассивная чёрная дыра, окружённая плотным газопылевым облаком. Фото © nasa.gov

Сверхмассивная чёрная дыра, окружённая плотным газопылевым облаком. Фото © nasa.gov

Впрочем, нашёлся способ доказать, что она есть, просто скрывается за «ширмой». Газопылевой «бублик» поглощает не только видимый свет, но и вообще большую часть всего электромагнитного излучения, и тем не менее тусклое инфракрасное и вдобавок немного сильного рентгеновского он всё же испускает. Учёные сопоставили архивные данные космической инфракрасной обсерватории IRAS с наблюдениями рентгеновского телескопа NuSTAR и в этом убедились: обнаружились сотни таких скрытых чёрных дыр. Астрономы подсчитали, что на самом деле за сплошной завесой скрывается добрая треть всех сверхмассивных чёрных дыр во Вселенной.

Звезда не хочет умирать. Возле гигантской чёрной дыры наблюдают то, во что трудно поверить
Звезда не хочет умирать. Возле гигантской чёрной дыры наблюдают то, во что трудно поверить
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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