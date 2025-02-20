Переговоры РФ и США в Эр-Рияде
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 февраля, 18:48

Маск призвал вывести с орбиты Земли МКС и начать подготовку полёта на Марс

Основатель компании Space X, а ныне глава американского ведомства по повышению эффективности работы американского правительства Илон Маск призвал вывести с земной орбиты Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к полёту на Марс. Соответствующее предложение он опубликовал на странице в социальной сети X.

«Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила своё. Пользы от неё очень мало. Полетели на Марс», — говорится в его сообщении.

Илон Маск — лидер масонов? В трёх главных изобретениях гения нашли зашифрованное «число зверя»
Илон Маск — лидер масонов? В трёх главных изобретениях гения нашли зашифрованное «число зверя»

Ранее Илон Маск объявил о грандиозном мошенничестве в сфере выплат пособий для американцев. По его словам, число граждан США, которые получают подобные выплаты, чудесным образом превышает нынешнее население страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Новости науки
  • мкс
  • Илон Маск
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar