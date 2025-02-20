Маск призвал вывести с орбиты Земли МКС и начать подготовку полёта на Марс

Основатель компании Space X, а ныне глава американского ведомства по повышению эффективности работы американского правительства Илон Маск призвал вывести с земной орбиты Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к полёту на Марс. Соответствующее предложение он опубликовал на странице в социальной сети X.

«Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила своё. Пользы от неё очень мало. Полетели на Марс», — говорится в его сообщении.