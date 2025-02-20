Маск призвал вывести с орбиты Земли МКС и начать подготовку полёта на Марс
Основатель компании Space X, а ныне глава американского ведомства по повышению эффективности работы американского правительства Илон Маск призвал вывести с земной орбиты Международную космическую станцию (МКС) и начать подготовку к полёту на Марс. Соответствующее предложение он опубликовал на странице в социальной сети X.
«Пришло время начать подготовку к выведению МКС с орбиты. Она отслужила своё. Пользы от неё очень мало. Полетели на Марс», — говорится в его сообщении.
Ранее Илон Маск объявил о грандиозном мошенничестве в сфере выплат пособий для американцев. По его словам, число граждан США, которые получают подобные выплаты, чудесным образом превышает нынешнее население страны.
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