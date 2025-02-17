Маск выявил в США 300-летних «вампиров»
Маск заявил о крупнейшем мошенничестве в истории США
Американский бизнесмен Илон Маск, который в администрации президента США возглавил новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), раскрыл крупнейшее мошенничество в истории Штатов. По словам предпринимателя, число американцев, получающих социальные пособия, действительно превышает население страны.
Так миллиардер отреагировал на публикацию пользователя соцсети Х, который обратил внимание на то, что число получающих пособия американцев составляет 394 млн, а численность населения США — около 340 млн.
«Да, намного больше «соответствующих» номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал Маск в соцсети X.
Ранее Маск раскрыл данные по возрасту ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Оказалось, что в списке есть не только долгожители, но и «вампиры»: люди, которым по 120-249 лет, а также один гражданин из возрастной группы 360-369 лет.
А ранее Илон Маск в рамках всё того же DOGE на потеху всему свету опубликовал ещё один список секретных документов, содержащих странные расходы, которые совершала американская верхушка при 46-м президенте США Джо Байдене. К примеру, 10 миллионов долларов Штаты выделили тогда на добровольное мужское обрезание в Мозамбике, 2 миллиона — на исследование маргинальных цыганских общин в Косово и Египте. Ещё почти столько Белый дом инвестировал в развитие доверия избирателей в Либерии.
Шедеврум/Life.ru