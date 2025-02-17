Маск выявил в США 300-летних «вампиров»

Американский бизнесмен Илон Маск, который в администрации президента США возглавил новый департамент эффективности государственного управления (DOGE), раскрыл крупнейшее мошенничество в истории Штатов. По словам предпринимателя, число американцев, получающих социальные пособия, действительно превышает население страны.

Так миллиардер отреагировал на публикацию пользователя соцсети Х, который обратил внимание на то, что число получающих пособия американцев составляет 394 млн, а численность населения США — около 340 млн.

«Да, намного больше «соответствующих» номеров социальной страховки, чем граждан в США. Это может быть крупнейшим мошенничеством в истории», — написал Маск в соцсети X.

Ранее Маск раскрыл данные по возрасту ныне живущих американцев, получающих социальные пособия. Оказалось, что в списке есть не только долгожители, но и «вампиры»: люди, которым по 120-249 лет, а также один гражданин из возрастной группы 360-369 лет.