Тело перевёрнуто и нет головы: Археологов ошарашила могила «вампира» XV века

В Хорватии археологи нашли захоронение XV века, тело мужчины было без головы, на месте которой лежал большой камень. В те времена так хоронили «вампиров», чтобы не дать им подняться из гроба после смерти и мстить жителям. Об этом пишет Daily Mail.

Могила была найдена в крепости Рачеша, которая могла быть связана с тамплиерами. Как полагают специалисты, местные жители выкопали тело сразу после похорон, после чего обезглавили, положили обратно и принесли в могилу камень на место головы. По традиции Средних веков подобный обряд мог помешать «вампиру» выбраться после смерти, чтобы душить и пугать живых.

«То, как было расположено тело, нельзя объяснить никакими факторами окружающей среды. Это было вмешательство человека, и это произошло, когда мягкие ткани ещё не разложились. Это означает, что кто-то раскопал свежую могилу, осторожно отделил череп и перевернул грудную клетку. У этого должна была быть причина», — рассказала изданию учёная Наташа Шаркич.

Она добавила, что мужчина при жизни мог быть рыцарем, так как во время экспертиз на нём найдено множество травм, которые свидетельствуют о насилии, ранах и боях.