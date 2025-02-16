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16 февраля, 17:37

Тело перевёрнуто и нет головы: Археологов ошарашила могила «вампира» XV века

Daily Mail: В Хорватии найдена могила «вампира»XV века с камнем вместо головы

В Хорватии археологи нашли захоронение XV века, тело мужчины было без головы, на месте которой лежал большой камень. В те времена так хоронили «вампиров», чтобы не дать им подняться из гроба после смерти и мстить жителям. Об этом пишет Daily Mail.

Могила была найдена в крепости Рачеша, которая могла быть связана с тамплиерами. Как полагают специалисты, местные жители выкопали тело сразу после похорон, после чего обезглавили, положили обратно и принесли в могилу камень на место головы. По традиции Средних веков подобный обряд мог помешать «вампиру» выбраться после смерти, чтобы душить и пугать живых.

«То, как было расположено тело, нельзя объяснить никакими факторами окружающей среды. Это было вмешательство человека, и это произошло, когда мягкие ткани ещё не разложились. Это означает, что кто-то раскопал свежую могилу, осторожно отделил череп и перевернул грудную клетку. У этого должна была быть причина», — рассказала изданию учёная Наташа Шаркич.

Она добавила, что мужчина при жизни мог быть рыцарем, так как во время экспертиз на нём найдено множество травм, которые свидетельствуют о насилии, ранах и боях.

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Ранее сообщалось, что археолог и скульптор из Швеции Оскар Нильссон сумел реконструировать лицо «девушки-вампира», которую похоронили в Польше в 17 веке. Она скончалась в возрасте 18-20 лет, после чего была похоронена на кладбище в деревне Пень на северо-западе Польши. Примечательно, что на её шее был серп, а к пальцу одной из ног был прикреплён замок.

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Life.ru/Шедеврум

Татьяна Миссуми
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