Тело перевёрнуто и нет головы: Археологов ошарашила могила «вампира» XV века
Daily Mail: В Хорватии найдена могила «вампира»XV века с камнем вместо головы
В Хорватии археологи нашли захоронение XV века, тело мужчины было без головы, на месте которой лежал большой камень. В те времена так хоронили «вампиров», чтобы не дать им подняться из гроба после смерти и мстить жителям. Об этом пишет Daily Mail.
Могила была найдена в крепости Рачеша, которая могла быть связана с тамплиерами. Как полагают специалисты, местные жители выкопали тело сразу после похорон, после чего обезглавили, положили обратно и принесли в могилу камень на место головы. По традиции Средних веков подобный обряд мог помешать «вампиру» выбраться после смерти, чтобы душить и пугать живых.
«То, как было расположено тело, нельзя объяснить никакими факторами окружающей среды. Это было вмешательство человека, и это произошло, когда мягкие ткани ещё не разложились. Это означает, что кто-то раскопал свежую могилу, осторожно отделил череп и перевернул грудную клетку. У этого должна была быть причина», — рассказала изданию учёная Наташа Шаркич.
Она добавила, что мужчина при жизни мог быть рыцарем, так как во время экспертиз на нём найдено множество травм, которые свидетельствуют о насилии, ранах и боях.
Ранее сообщалось, что археолог и скульптор из Швеции Оскар Нильссон сумел реконструировать лицо «девушки-вампира», которую похоронили в Польше в 17 веке. Она скончалась в возрасте 18-20 лет, после чего была похоронена на кладбище в деревне Пень на северо-западе Польши. Примечательно, что на её шее был серп, а к пальцу одной из ног был прикреплён замок.
Life.ru/Шедеврум