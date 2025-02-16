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16 февраля, 11:57

Маск рассекретил многомиллионные траты Байдена на цыган-маргиналов и обрезания в Мозамбике

DOGE: При Байдене выделили 10 млн долларов на обрезание мужчин в Мозамбике

Глава Департамента по эффективности Правительства США (DOGE) Илон Маск на потеху всему свету опубликовал ещё один список секретных документов, содержащих странные расходы, которые совершала американская верхушка при 46-м президенте США Джо Байдене. К примеру, 10 миллионов долларов Штаты выделили тогда на добровольное мужское обрезание в Мозамбике.

В DOGE узнали, что США при Байдене закинули 19 миллионов баксов в Непал на «разговор о биоразнообразии». Ещё 2 миллиона было выделено на «исследование маргинальных цыганских общин» в Косово и Египте. Ещё почти столько Белый дом инвестировал в «развитие доверия избирателей в Либерии». Чуть больше было потрачено на «укрепление независимых голосов в Камбодже».

Помимо этого, 21 миллион долларов американских налогоплательщиков ушёл на «явку избирателей» в Индии, а ещё 14 миллионов — на «социальную сплочённость» в Мали.

Это ещё не все траты бывшего состава Белого дома из списка, приведённого Департаментом, но уже сейчас смахивает на коррупцию. Это заметили и пользователи в комментариях, где до сих пор продолжают недоумевать американцы.

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Однако обычный отмыв денег не так страшен, как финансирование террористических группировок Минфином США, о чём ранее также заявлял Илон Маск. В DOGE выяснили, что у ведомства был специальный механизм, чтобы одобрять даже те платежи, которые адресованы мошенникам или террористам.

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Shutterstock / FOTODOM / Black Sheep Media

Владимир Озеров
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