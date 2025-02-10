Маск: Агентство по ЧС потратило $59 миллионов на люксовые отели для нелегалов

Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) израсходовало 59 миллионов долларов на размещение нелегальных мигрантов в «люксовых отелях». Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск, который возглавляет Департамент эффективности государственного управления США (DOGE), на своей странице в социальной сети X.

«Недавно команда DOGE обнаружила, что на прошлой неделе FEMA перечислило 59 миллионов долларов отелям высшего уровня в Нью-Йорке для размещения нелегальных переселенцев», — отметил он.

По его словам, DOGE намерено потребовать возврата этих средств, так как это считается нарушением законодательных норм. Он добавил, что агентство обязано использовать деньги на поддержку населения во время природных катастроф.