Взрыв в ЖК «Алые паруса»
Авиакатастрофа в США
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 февраля, 23:50

«Это безумие»: Маска шокировали расходы США на неизвестных

Маск: Минфин США ежегодно платит более $100 млрд неизвестным людям

Илон Маск, возглавляющий ведомство по оптимизации работы правительства США (DOGE), заявил, что Министерство финансов страны ежегодно выделяет более $100 миллиардов в виде пособий неизвестным получателям.

«Вчера мне сообщили, что свыше $100 миллиардов направляется людям, которые не имеют номера социального страхования или даже временного документа, подтверждающего их личность. Если это действительно так, то это вызывает серьёзные подозрения», — написал Маск в блоге на X.

По его мнению, около половины этих расходов является очевидным мошенничеством.

«Типичный шизоид»: Профайлер увидел президентские амбиции у Маска
«Типичный шизоид»: Профайлер увидел президентские амбиции у Маска

«Это $1 миллиард каждую неделю. Это полное безумие, с которым необходимо срочно разобраться», — отметил Маск.

Он также добавил, что в ходе обсуждения проблемы DOGE и Минфин договорились о классификации всех государственных выплат для последующего аудита. Кроме того, каждый перевод должны сопровождать объяснением его необходимости.

Ранее Маск предложил свою помощь в сокращении государственного бюджета Казахстана, где расположен космодром Байконур. Бизнесмен вышел на связь с властями Астаны с идеей провести такую же работу, которую он сейчас проводит в США.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Илон Маск
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar