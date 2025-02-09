«Это безумие»: Маска шокировали расходы США на неизвестных

Илон Маск, возглавляющий ведомство по оптимизации работы правительства США (DOGE), заявил, что Министерство финансов страны ежегодно выделяет более $100 миллиардов в виде пособий неизвестным получателям.

«Вчера мне сообщили, что свыше $100 миллиардов направляется людям, которые не имеют номера социального страхования или даже временного документа, подтверждающего их личность. Если это действительно так, то это вызывает серьёзные подозрения», — написал Маск в блоге на X.

По его мнению, около половины этих расходов является очевидным мошенничеством.

«Это $1 миллиард каждую неделю. Это полное безумие, с которым необходимо срочно разобраться», — отметил Маск.

Он также добавил, что в ходе обсуждения проблемы DOGE и Минфин договорились о классификации всех государственных выплат для последующего аудита. Кроме того, каждый перевод должны сопровождать объяснением его необходимости.