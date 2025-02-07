«Давай поработаем вместе»: В Казахстане рассказали о неоднозначном предложении Маска

Заместитель премьера Казахстана Серик Жумангарин заявил, что американский миллиардер Илон Маск предложил стране помощь в сокращении государственного бюджета. По словам политика, бизнесмен вышел на связь с властями Астаны с идеей провести такую же работу, которую он сейчас проводит в администрации президента США Дональда Трампа.

Серик Жумангарин о предложении Илона Маска. Видео © КазТАГ

«Он (Илон Маск, — Прим. Life.ru) предложил свои услуги, сказал, что у него есть идея. Я его пригласил, говорю: «Приходи, давай поработаем вместе, создадим рабочую группу. Если увидишь какие-то вещи, где можно сокращать», — приводит слова Жумангарина КазТАГ.

Однако позже заявление вице-премьера Казахстана о якобы позвонившем ему Маске назвали «недоразумением». Сам владелец соцсети X также никак не комментировал произошедшее.