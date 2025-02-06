В администрации Трампа назрел раскол из-за активности Маска
Wired: Активная деятельность Маска вызывает раскол в окружении Трампа
Окружение президента США Дональда Трампа разделилось из-за действий Илона Маска, сообщает журнал Wired со ссылкой на свои источники. Некоторые члены команды надеются на вмешательство главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, другие выражают опасения по поводу возможного раскола среди сторонников Трампа, а третьи видят возможность извлечь выгоду из ситуации с Маском.
Один из сторонников Трампа отметил, что действия Маска могут привести к конфликту, так как он берёт на себя слишком много.
Издание также указывает, что никто в окружении президента не знает, как справиться с растущим влиянием нового ведомства по повышению эффективности правительства (DOGE), которое курирует Маск. Всего за несколько недель после инаугурации Трампа его команда захватила контроль над несколькими федеральными ведомствами, а неопытные инженеры, работающие на Маска, получили доступ к государственным системам с чувствительной информацией.
Напомним, что Дональд Трамп назначил Илона Маска главой нового Департамента эффективности государственного управления США (DOGE). Предприниматель сделал ряд громких заявлений и инициировал проверки множества американских ведомств после вступления в должность. Так, он публично унизил канцлера Германии Олафа Шольца, предложил переименовать Ла-Манш в канал имени Джорджа Вашингтона, раскопал доказательства поддержки террористов Минфином США, а также анонсировал ликвидацию USAID. Кроме того, команда Маска начала инспекцию в министерстве образования США.
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