В администрации Трампа назрел раскол из-за активности Маска

Окружение президента США Дональда Трампа разделилось из-за действий Илона Маска, сообщает журнал Wired со ссылкой на свои источники. Некоторые члены команды надеются на вмешательство главы аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, другие выражают опасения по поводу возможного раскола среди сторонников Трампа, а третьи видят возможность извлечь выгоду из ситуации с Маском.

Один из сторонников Трампа отметил, что действия Маска могут привести к конфликту, так как он берёт на себя слишком много.