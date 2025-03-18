Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом 18 марта будет закрытой

Встреча президента России Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пройдет сегодня в закрытом режиме, чтобы создать условия для свободного обсуждения актуальных вопросов. Об этом сообщил журналистам 18 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Как обычно, встреча с членами бюро РСПП будет закрытой. Такой формат позволяет бизнесменам и представителям власти открыто обсуждать важные проблемы и вопросы повестки», — отметил он.