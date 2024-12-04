Путин, говоря о западном бизнесе, поделился историей про рыбака и «ветер с Востока»

Условия, создаваемые РФ для немецкой экономики значительно лучше, чем те, что предлагает нашей стране ФРГ сейчас. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовёт!», пояснив, что сейчас в мире изменилась тенденция и «всё, что с Востока, — лучше, чем с Запада».

В связи с этим глава государства вспомнил историю о немце-рыбаке, которая произошла с его товарищем в столице Германии. Друг Путина находился в Берлине по служебной необходимости. Решив немного отдохнуть, он спустился к реке, где заметил пожилого мужчину, который сидел на берегу и рыбачил. Немец рассказал товарищу российского лидера, что улов плохой. Причиной этому он назвал «ветер с Востока». Тогда же приятель подыграл ему, сказав, что «ну вот, все проблемы, вся грязь — с Востока».

«Я к чему это сейчас вспомнил: вот теперь всё, что с Востока, — лучше, чем с Запада. Посмотрите на условия, которые создаются для немецкой экономики у нас в России и со стороны ваших традиционных союзников и партнёров — сейчас мы говорим только о бизнес-среде. Но наши двери всегда открыты, у нас с Германией всегда были на протяжении десятилетий очень хорошие отношения, мы очень хорошо друг друга понимали», — поделился Путин.