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4 декабря, 13:44
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Путин заговорил по-немецки и пристыдил бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском

Путин раскритиковал бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском языке

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru / Павел Баранов

Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru / Павел Баранов

В ходе форума ВТБ «Россия зовет!» бизнесмен из Германии задал вопрос на английском языке. Президент России Владимир Путин напомнил ему о суверенитете и сам перешёл на немецкий.

«Вот вы представляете ФРГ. Говорите по-немецки! Что вы мне вопросы задаёте на английском языке? Самое важное — это уровень суверенитета», — отметил Путин.

Путин заговорил по-немецки на форуме ВТБ «Россия зовет!». Видео © Life.ru

Во время дискуссии о суверенитете российский лидер вспомнил, как бывал на дне рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Ганновере, где использовали английский язык, даже девочки из хора пели песни на этом языке.

Путин назвал страны Запада ненадёжными партнёрами
Путин назвал страны Запада ненадёжными партнёрами

Ранее Владимир Путин говорил, что лишь уважение к суверенитету и мнению каждого народа и государства сможет обеспечить всеобъемлющий мир и развитие. При этом относиться с уважением следует к традициям и устоям как своего, так и другого народа.

Николай Рюмин
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