Путин заговорил по-немецки и пристыдил бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском
Путин раскритиковал бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском языке
Владимир Путин. Обложка © LIfe.ru / Павел Баранов
В ходе форума ВТБ «Россия зовет!» бизнесмен из Германии задал вопрос на английском языке. Президент России Владимир Путин напомнил ему о суверенитете и сам перешёл на немецкий.
«Вот вы представляете ФРГ. Говорите по-немецки! Что вы мне вопросы задаёте на английском языке? Самое важное — это уровень суверенитета», — отметил Путин.
Путин заговорил по-немецки на форуме ВТБ «Россия зовет!». Видео © Life.ru
Во время дискуссии о суверенитете российский лидер вспомнил, как бывал на дне рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Ганновере, где использовали английский язык, даже девочки из хора пели песни на этом языке.
Ранее Владимир Путин говорил, что лишь уважение к суверенитету и мнению каждого народа и государства сможет обеспечить всеобъемлющий мир и развитие. При этом относиться с уважением следует к традициям и устоям как своего, так и другого народа.