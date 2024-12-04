Путин заговорил по-немецки и пристыдил бизнесмена из ФРГ за вопрос на английском

В ходе форума ВТБ «Россия зовет!» бизнесмен из Германии задал вопрос на английском языке. Президент России Владимир Путин напомнил ему о суверенитете и сам перешёл на немецкий.

«Вот вы представляете ФРГ. Говорите по-немецки! Что вы мне вопросы задаёте на английском языке? Самое важное — это уровень суверенитета», — отметил Путин.

Путин заговорил по-немецки на форуме ВТБ «Россия зовет!». Видео © Life.ru

Во время дискуссии о суверенитете российский лидер вспомнил, как бывал на дне рождения бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера в Ганновере, где использовали английский язык, даже девочки из хора пели песни на этом языке.