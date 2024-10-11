Путин: Только уважение к суверенитету каждого государства обеспечит всеобщий мир

Только уважение к суверенитету и мнению каждого народа и государства сможет обеспечить всеобъемлющий мир и развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учёта мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на своё мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал Путин.