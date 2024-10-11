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11 октября, 06:45

Путин: Только уважение к суверенитету каждого государства обеспечит всеобщий мир

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Только уважение к суверенитету и мнению каждого народа и государства сможет обеспечить всеобъемлющий мир и развитие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».

«Убеждены, что всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учёта мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на своё мировоззрение, на свои традиции и религиозные представления», — сказал Путин.

Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым
Путин встретился с президентом Туркмении Бердымухамедовым

Недавно Владимир Путин прилетел в Ашхабад по приглашению туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. В ходе рабочей поездки лидер принимает участие в международном форуме «Взаимосвязь времён и цивилизаций — основа мира и развития».

Николай Рюмин
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