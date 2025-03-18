Маск заявил о планах начать заселение Марса через 5-7 лет

Американский предприниматель Илон Маск, основатель компании SpaceX, заявил, что активные полёты на Маск людей могут начаться уже через 5-7 лет. В сообщении в социальной сети X он уточнил, что это произойдёт во втором или третьем стартовом окне для запуска ракет.

Маск подчеркнул, что ключевым вопросом остаётся готовность технологий обеспечить автономное существование человечества на Марсе. Он отметил, что если цивилизация не сможет выжить без поставок с Земли, то колония на красной планете обречена на гибель.

«Мы должны сделать всё возможное для укрепления цивилизации, чтобы сохранить это окно возможностей открытым как можно дольше», — написал предприниматель.

Тем временем учёные NASA обнаружили вероятные доказательства жизни на красной планете. Марсоход Perseverance нашёл в кратере Езеро необычные камни кварца с «леопардовыми узорами», которые, по мнению специалистов, могли образоваться под воздействием микроорганизмов.