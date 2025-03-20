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Регион
20 марта, 03:07

Илон Маск поздравил Павла Дурова с миллиардом активных пользователей в Telegram

Владелец соцсети X Илон Маск адресовал поздравление Павлу Дурову по случаю достижения миллиарда активных пользователей мессенджера Telegram. Американский бизнесмен оставил коллеге короткое сообщение.

«Поздравляю!» — написал предприниматель.

Дуров сообщил, что Telegram по популярности уступает только китайскому WeChat
Дуров сообщил, что Telegram по популярности уступает только китайскому WeChat

Дуров ранее сообщал, что вовлечённость пользователей в Telegram продолжает расти. В среднем каждый юзер открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нём 41 минуту.

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Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Тимур Хингеев
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