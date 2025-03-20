Илон Маск поздравил Павла Дурова с миллиардом активных пользователей в Telegram

Дуров сообщил, что Telegram по популярности уступает только китайскому WeChat

Дуров сообщил, что Telegram по популярности уступает только китайскому WeChat

Дуров ранее сообщал, что вовлечённость пользователей в Telegram продолжает расти. В среднем каждый юзер открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нём 41 минуту.