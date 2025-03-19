Telegram достиг 1 миллиарда активных пользователей в месяц
Дуров заявил, что число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд
Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей мессенджера в месяц превысило 1 миллиард. Об этом предприниматель рассказал в своих социалых сетях.
Он также отметил, что вовлечённость пользователей продолжает расти. В среднем каждый пользователь открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нём 41 минуту. По словам предпринимателя, увеличился и доход: в прошлом году Telegram заработал 547 миллионов долларов.
Ранее стали известны условия, на которых французы отпустили Дурова в Дубай. Судебный контроль в отношении предпринимателя приостановлен до 7 апреля. До этой даты бизнесмен должен вернуться во Францию. Напомним, что в августе прошлого года создатель Telegram был задержан в Париже. Ему предъявили обвинения по ряду преступлений, связанных с криминальной деятельностью в мессенджере. 15 марта предпринимателю разрешили вылететь в Дубай.
Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy