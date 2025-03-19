Telegram достиг 1 миллиарда активных пользователей в месяц

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей мессенджера в месяц превысило 1 миллиард. Об этом предприниматель рассказал в своих социалых сетях.

«Telegram теперь имеет более 1 миллиарда активных пользователей в месяц», — отметил Дуров.

Он также отметил, что вовлечённость пользователей продолжает расти. В среднем каждый пользователь открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нём 41 минуту. По словам предпринимателя, увеличился и доход: в прошлом году Telegram заработал 547 миллионов долларов.