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Регион
19 марта, 15:31

Telegram достиг 1 миллиарда активных пользователей в месяц

Дуров заявил, что число активных пользователей Telegram в месяц превысило 1 млрд

Создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что число активных пользователей мессенджера в месяц превысило 1 миллиард. Об этом предприниматель рассказал в своих социалых сетях.

«Telegram теперь имеет более 1 миллиарда активных пользователей в месяц», — отметил Дуров.

Он также отметил, что вовлечённость пользователей продолжает расти. В среднем каждый пользователь открывает мессенджер 21 раз в день и проводит в нём 41 минуту. По словам предпринимателя, увеличился и доход: в прошлом году Telegram заработал 547 миллионов долларов.

Дуров сделал первое заявление после отъезда из Франции
Дуров сделал первое заявление после отъезда из Франции

Ранее стали известны условия, на которых французы отпустили Дурова в Дубай. Судебный контроль в отношении предпринимателя приостановлен до 7 апреля. До этой даты бизнесмен должен вернуться во Францию. Напомним, что в августе прошлого года создатель Telegram был задержан в Париже. Ему предъявили обвинения по ряду преступлений, связанных с криминальной деятельностью в мессенджере. 15 марта предпринимателю разрешили вылететь в Дубай.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Алена Пенчугина
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