Дуров сделал первое заявление после отъезда из Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после возвращения из Франции в ОАЭ. Он отметил, что расследование против него продолжается.

«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после того, как провёл несколько месяцев во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но я рад вернуться домой», — написал Дуров в своём блоге и прикрепил флаг Объединённых Арабских Эмиратов.

Бизнесмен поблагодарил судей за то, что они позволили ему покинуть Францию, а также своих юристов за неустанные усилия, направленные на то, чтобы показать, что когда дело доходит до борьбы с преступностью, мессенджер не только выполняет, но и превосходит свои юридические обязательства.

Кроме того, Дуров поблагодарил миллионы людей по всему миру, которые поддерживали его.

«Нет ничего, с чем наше миллиардное сообщество не смогло бы справиться», — заключил Дуров и прикрепил эмодзи ракеты.