Дуров сделал первое заявление после отъезда из Франции
Основатель Telegram Павел Дуров подтвердил, что вернулся из Франции в Дубай
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сделал первое заявление после возвращения из Франции в ОАЭ. Он отметил, что расследование против него продолжается.
«Как вы, возможно, слышали, я вернулся в Дубай после того, как провёл несколько месяцев во Франции в связи с расследованием, связанным с деятельностью преступников в Telegram. Процесс продолжается, но я рад вернуться домой», — написал Дуров в своём блоге и прикрепил флаг Объединённых Арабских Эмиратов.
Бизнесмен поблагодарил судей за то, что они позволили ему покинуть Францию, а также своих юристов за неустанные усилия, направленные на то, чтобы показать, что когда дело доходит до борьбы с преступностью, мессенджер не только выполняет, но и превосходит свои юридические обязательства.
Кроме того, Дуров поблагодарил миллионы людей по всему миру, которые поддерживали его.
«Нет ничего, с чем наше миллиардное сообщество не смогло бы справиться», — заключил Дуров и прикрепил эмодзи ракеты.
Напомним, в августе Павла Дурова задержали по прилёте в Париж. Россиянина обвинили в целом ряде преступлений, связанных с преступностью в «телеграме» лишь по одному эпизоду ему грозило до десяти лет лишения свободы. Суд отпустил его под залог в пять миллионов евро, но запретил покидать страну. 15 марта Дурову разрешили уехать из Франции.
ТАСС / Zuma