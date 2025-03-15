Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда и направился в Дубай

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда Пятой республики. По информации AFP, российский бизнесмен направился в Дубай.

Дуров находился во Франции под пристальным вниманием судебных властей из-за начатого расследования в его отношении. Как сообщает агентство, его отъезд в Дубай был санкционирован французскими судебными органами.