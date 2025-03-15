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15 марта, 13:46

Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда и направился в Дубай

AFP: Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда Пятой республики. По информации AFP, российский бизнесмен направился в Дубай.

Дуров находился во Франции под пристальным вниманием судебных властей из-за начатого расследования в его отношении. Как сообщает агентство, его отъезд в Дубай был санкционирован французскими судебными органами.

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Напомним, суд в Париже постановил отпустить Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. На время следствия бизнесмен будет находиться под надзором правоохранителей, ему запретили покидать Францию. Россиянину вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита бизнесмена называет претензии абсурдом и подчёркивает, что мессенджер Telegram соблюдает европейское законодательство. В прошлом году Дуров выплатил залог.

Оксана Попова
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