Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда и направился в Дубай
AFP: Основатель Telegram Павел Дуров покинул Францию и отправился в Дубай
Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров покинул Францию по разрешению суда Пятой республики. По информации AFP, российский бизнесмен направился в Дубай.
Дуров находился во Франции под пристальным вниманием судебных властей из-за начатого расследования в его отношении. Как сообщает агентство, его отъезд в Дубай был санкционирован французскими судебными органами.
Напомним, суд в Париже постановил отпустить Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. На время следствия бизнесмен будет находиться под надзором правоохранителей, ему запретили покидать Францию. Россиянину вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. Защита бизнесмена называет претензии абсурдом и подчёркивает, что мессенджер Telegram соблюдает европейское законодательство. В прошлом году Дуров выплатил залог.