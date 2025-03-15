Дело ещё не закрыли: Юрист объяснил Life.ru, почему Франция отпустила Дурова в Дубай

Следствие во Франции сочло, что залога в размере пяти миллионов евро и гарантий явки в суд достаточно для смягчения мер пресечения в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Вероятно, поэтому ему позволили улететь в Дубай. Об этом в беседе с Life.ru сообщил генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс.

Несмотря на это, его [Дурова] уголовное дело остаётся на стадии судебного расследования, которое во Франции может длиться годами в зависимости от сложности преступления. Французская прокуратура и следственные органы могут продолжать сбор доказательств и вызывать обвиняемого на допросы, даже если он находится за пределами страны. В случае уклонения от явки суд вправе выдать европейский ордер на арест или обратиться к властям ОАЭ с запросом об экстрадиции по Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, в которой Франция и ОАЭ являются сторонами. Давид Адамс Генеральный директор Профессиональной юридической группы АИД, юрист

Однако Дубай, где базируется бизнесмен, имеет собственную юрисдикцию, и экстрадиция во Францию возможна только при наличии двустороннего соглашения. Франция и ОАЭ подписали подобный договор в 2007 году, но его применение остаётся сложным. По словам юриста, Дубай часто отказывает в выдаче лиц, имеющих статус резидента или гражданство ОАЭ. Дуров, будучи гражданином ОАЭ, скорее всего, сможет использовать эту правовую защиту, так как местные законы запрещают выдачу эмиратских граждан, если преступление не связано с терроризмом или если это не преступление против госбезопасности, объяснил специалист.

Что касается возможности заморозки активов, Франция в подобных случаях действует на основании норм права, которые позволяют судебным органам наложить арест на имущество обвиняемого, если оно может быть признано полученным преступным путём, отметил Адамс.

«Даже если дело в будущем дойдёт до суда, исполнение возможного приговора за пределами Франции останется сложным без активного сотрудничества с ОАЭ, которые до сих пор не демонстрировали готовности к выдаче крупных предпринимателей, находящихся под уголовным преследованием в Европе», — добавил собеседник Life.ru.