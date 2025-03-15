После новостей о вылете Дурова в ОАЭ криптовалюта Toncoin выросла в цене
Курс Toncoin вырос почти на 20% на фоне новостей об отъезде Дурова в Дубай
На 19,56% выросла криптовалюта Toncoin (TON), используемая для выплат в Telegram, после новостей о том, что суд разрешил основателю мессенджера Павлу Дурову улететь из Франции в ОАЭ. По состоянию на 17:06 мск, на платформе Binance стоимость криптовалюты выросла на 19,56% и составила $3,496. Однако к 17:21 мск темпы роста замедлились, и курс Toncoin торговался на уровне $3,289 (+12,48%).
TON представляет собой блокчейн третьего поколения с алгоритмом Proof-of-Stake. Изначально его разработали в 2018 году братья Дуровы. В дальнейшем проект был передан открытому сообществу TON, которое продолжает его поддержку и развитие.
Напомним, суд в Париже постановил отпустить Павла Дурова под залог в пять миллионов евро. На время следствия бизнесмен находился под надзором правоохранителей, ему запрещено было покидать Францию. Россиянину вменяют целый ряд преступлений, и лишь по одному из эпизодов ему грозит до десяти лет лишения свободы. В прошлом году Дуров выплатил залог. Сегодня, 15 марта, появилась информация о том, что Дуров с разрешения суда покинул Францию и летит в Дубай.
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