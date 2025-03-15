После новостей о вылете Дурова в ОАЭ криптовалюта Toncoin выросла в цене

На 19,56% выросла криптовалюта Toncoin (TON), используемая для выплат в Telegram, после новостей о том, что суд разрешил основателю мессенджера Павлу Дурову улететь из Франции в ОАЭ. По состоянию на 17:06 мск, на платформе Binance стоимость криптовалюты выросла на 19,56% и составила $3,496. Однако к 17:21 мск темпы роста замедлились, и курс Toncoin торговался на уровне $3,289 (+12,48%).