Павла Дурова и Джареда Лето сняли на ужине при свечах в ресторане Парижа

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретились за ужином в одном из французских ресторанов. Подробности беседы американского артиста и российского миллиардера пока неизвестны.

На фото видно, как рок-музыкант и миллиардер ведут беседу в спокойной и уютной обстановке при свечах. Создатель Telegram склонил голову, а взгляд американского музыканта направлен на него.