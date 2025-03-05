Павла Дурова и Джареда Лето сняли на ужине при свечах в ресторане Парижа
Павел Дуров и Джаред Лето в парижском ресторане. Обложка © X / Marysun
Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретились за ужином в одном из французских ресторанов. Подробности беседы американского артиста и российского миллиардера пока неизвестны.
На фото видно, как рок-музыкант и миллиардер ведут беседу в спокойной и уютной обстановке при свечах. Создатель Telegram склонил голову, а взгляд американского музыканта направлен на него.
До этого Джаред Лето поделился публикацией, где он запечатлён с российскими коллегами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном на вечеринке перед кинопремией BAFTA.
Напомним, Павел Дуров не может покидать территорию Франции после четырёхдневного ареста и выхода на свободу под залог. Суд обвинил его в шести из 12 преступлений. Теперь предприниматель находится под постоянным наблюдением.