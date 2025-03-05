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5 марта, 20:54

Павла Дурова и Джареда Лето сняли на ужине при свечах в ресторане Парижа

Павел Дуров и Джаред Лето в парижском ресторане. Обложка © X / Marysun

Павел Дуров и Джаред Лето в парижском ресторане. Обложка © X / Marysun

Лидер группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето и создатель мессенджера Telegram Павел Дуров встретились за ужином в одном из французских ресторанов. Подробности беседы американского артиста и российского миллиардера пока неизвестны.

На фото видно, как рок-музыкант и миллиардер ведут беседу в спокойной и уютной обстановке при свечах. Создатель Telegram склонил голову, а взгляд американского музыканта направлен на него.

Илон Маск похвалил Павла Дурова после выхода Telegram на прибыль
Илон Маск похвалил Павла Дурова после выхода Telegram на прибыль

До этого Джаред Лето поделился публикацией, где он запечатлён с российскими коллегами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном на вечеринке перед кинопремией BAFTA.

Напомним, Павел Дуров не может покидать территорию Франции после четырёхдневного ареста и выхода на свободу под залог. Суд обвинил его в шести из 12 преступлений. Теперь предприниматель находится под постоянным наблюдением.

Лия Мурадьян
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