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21 февраля, 12:05

Джаред Лето выложил фото с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым

Актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов с рок-музыкантом Джаредом Лето. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto

Актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов с рок-музыкантом Джаредом Лето. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto

В соцсетях американского рок-музыканта и актёра Джареда Лето появилась публикация с российскими коллегами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Снимок сделали на вечеринке перед премией BAFTA.

Актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto

Актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto

«Я бы назвал это отличной ночью. Лондон 2025. Фотографии меня и друзей», — написал Лето.

Исполнитель выложил две фотографии с российскими актёрами. На одной Лето стоит в обнимку с Юрой и Марком, а на второй только он и Борисов.

Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»
Юра Борисов не получил премию BAFTA за роль в фильме «Анора»

Напомним, что Борисов и Эйдельштейн стали известны на Западе благодаря фильму Шона Бэйкера «Анора». Российский артист Юра Борисов также получил номинацию на «Оскар» за свою роль в кинокартине. Ранее в сети появилось трогательное видео, запечатлевшее первую реакцию семьи актёра на эту новость.

Наталья Афонина
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