Джаред Лето выложил фото с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым

В соцсетях американского рок-музыканта и актёра Джареда Лето появилась публикация с российскими коллегами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Снимок сделали на вечеринке перед премией BAFTA.

«Я бы назвал это отличной ночью. Лондон 2025. Фотографии меня и друзей», — написал Лето.

Исполнитель выложил две фотографии с российскими актёрами. На одной Лето стоит в обнимку с Юрой и Марком, а на второй только он и Борисов.