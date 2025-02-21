Джаред Лето выложил фото с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым
Актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов с рок-музыкантом Джаредом Лето. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto
В соцсетях американского рок-музыканта и актёра Джареда Лето появилась публикация с российскими коллегами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном. Снимок сделали на вечеринке перед премией BAFTA.
Актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jaredleto
«Я бы назвал это отличной ночью. Лондон 2025. Фотографии меня и друзей», — написал Лето.
Исполнитель выложил две фотографии с российскими актёрами. На одной Лето стоит в обнимку с Юрой и Марком, а на второй только он и Борисов.
Напомним, что Борисов и Эйдельштейн стали известны на Западе благодаря фильму Шона Бэйкера «Анора». Российский артист Юра Борисов также получил номинацию на «Оскар» за свою роль в кинокартине. Ранее в сети появилось трогательное видео, запечатлевшее первую реакцию семьи актёра на эту новость.