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17 марта, 17:55

Стали известны условия, на которых французы отпустили Дурова в Дубай

РИА «Новости»: Дуров должен вернуться из Дубая во Францию до 7 апреля

Судебный контроль в отношении предпринимателя и создателя Telegram Павла Дурова приостановлен до 7 апреля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в парижской прокуратуре. Иначе говоря, до этой даты бизнесмен должен вернуться во Францию.

«Обязательства по судебному контролю приостановлены с 15 марта по 7 апреля постановлением следственных судей»,цитирует собеседника агентство.

Дело ещё не закрыли: Юрист объяснил Life.ru, почему Франция отпустила Дурова в Дубай
Дело ещё не закрыли: Юрист объяснил Life.ru, почему Франция отпустила Дурова в Дубай

Напомним, что Павел Дуров был задержан в Париже в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по целому ряду преступлений, связанных с криминальной деятельностью в телеграме, только по одному из которых он мог получить до 10 лет тюрьмы. Суд отпустил его под залог в пять миллионов евро, однако запретил покидать территорию республики. 15 марта предпринимателю всё же разрешили вылететь в Дубай. Сам Дуров сегодня сделал первое публичное заявление, после того, как покинул Францию.

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Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / durov

Юрий Лысенко
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