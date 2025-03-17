Стали известны условия, на которых французы отпустили Дурова в Дубай

Судебный контроль в отношении предпринимателя и создателя Telegram Павла Дурова приостановлен до 7 апреля. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в парижской прокуратуре. Иначе говоря, до этой даты бизнесмен должен вернуться во Францию.

Напомним, что Павел Дуров был задержан в Париже в августе 2024 года. Ему предъявили обвинения по целому ряду преступлений, связанных с криминальной деятельностью в телеграме, только по одному из которых он мог получить до 10 лет тюрьмы. Суд отпустил его под залог в пять миллионов евро, однако запретил покидать территорию республики. 15 марта предпринимателю всё же разрешили вылететь в Дубай. Сам Дуров сегодня сделал первое публичное заявление, после того, как покинул Францию.