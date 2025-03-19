Дуров сообщил, что Telegram по популярности уступает только китайскому WeChat

Дуров подчеркнул, что вовлеченность пользователей продолжает расти: в среднем каждый пользователь открывает приложение 21 раз в день и проводит в нем около 41 минуты. При этом прибыль сервиса ожидается на уровне $547 миллионов в 2024 году.

Напомним, что в августе 2024 года Павел Дуров был задержан в Париже. Ему были предъявлены обвинения по нескольким преступлениям, связанным с криминальной деятельностью в Telegram, и по одному из них он мог получить до 10 лет лишения свободы. Суд отпустил его под залог в пять миллионов евро, но запретил покидать территорию страны. Однако 15 марта предпринимателю все же разрешили вылететь в Дубай.