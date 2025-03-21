Пентагон ознакомит Илона Маска с секретным планом на случай войны с Китаем

В пятницу Пентагон проведет брифинг для Илона Маска, на котором ему будут представлены «сверхсекретные» планы действий США на случай возможного военного конфликта с Китаем. Об этом сообщает газета New York Times , ссылаясь на двух американских чиновников.

Ранее сообщалось, что США и Китай обсуждают возможность встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа в июне. Такая дата выбрана неспроста, так как 14 и 15 июня главы двух держав праздную дни рождения. Тем временем торговое противостояние между Китаем и США продолжает усиливаться. С 4 марта 2025 года пошлины были увеличены до 20 процентов, всего через месяц после введения десятипроцентных тарифов. В США это решение обосновывают угрозой национальной безопасности, связанной с поступлением синтетических опиоидов, таких как фентанил.