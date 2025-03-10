США и Китай готовят Трампу и Си Цзиньпиню «саммит на день рождения»

Руководства Соединённых Штатов Америки и Китая обсуждают подготовку к вероятной встрече Си Цзиньпина и Дональда Трампа в июне. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что переговоры насчёт «саммита на день рождения» пока что проходят на раннем этапе. Американский президент отпразднует 79-летие 14 июня, Си Цзиньпину на следующий день, 15 июня, исполнится 72 года.

Вопрос о том, когда Дональд Трамп проведёт встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, остаётся для россиян куда более актуальным, однако конкретной информации по нему нет. Ранее пресс-секретарь руководителя России Дмитрий Песков заявлял, что Путин говорил с американским коллегой лишь раз после инаугурации последнего.