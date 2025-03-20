Рубио: История XXI века развернётся вокруг отношений США и Китая

История текущего столетия будет определяться тем, как сложатся отношения между Америкой и Поднебесной. Об этом заявил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио в интервью Salem News Channel.

«Полагаю, история XXI века развернется вокруг того, что будет происходить между США и Китаем», — произнёс дипломат.

Госсекретарь подчеркнул, что Штаты не должны оказаться в ситуации, когда страна стала бы зависеть от КНР. По его мнению, взаимодействие двух держав должно иметь место, но мир, в котором Вашингтон полагается на Пекин, неприемлем.