Сближение России и США может отпугнуть Китай от Арктики
SCMP: Китай пересмотрит свою политику в Арктике из-за сближения России и США
Власти Китая могут в дальнейшем пересмотреть присутствие Пекина в Арктике на фоне сближения России и США. Об этом говорится в материале South China Morning Post.
«Ожидается, что Китай пересмотрит свою политику в Арктике, в том числе стремление стать великой полярной державой к 2030 году, на фоне растущего внимания со стороны северных стран и возможного соглашения о сотрудничестве между США и Россией в регионе», — говорится в сообщении.
По мнению издания, геополитическая напряжённость в значительной мере снизила интерес Китая к природным ресурсам Арктики, также власти Поднебесной утратили былое стремление стать крупнейшей полярной державой.
Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон рассматривают территорию Арктики как зону для дальнейшего экономического сотрудничества. Страны сели за стол переговоров для рассмотрения вопросов о разведке природных ресурсов, энергоносителей и развитии торговых путей.
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