Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 марта, 07:33

Сближение России и США может отпугнуть Китай от Арктики

SCMP: Китай пересмотрит свою политику в Арктике из-за сближения России и США

Власти Китая могут в дальнейшем пересмотреть присутствие Пекина в Арктике на фоне сближения России и США. Об этом говорится в материале South China Morning Post.

«Ожидается, что Китай пересмотрит свою политику в Арктике, в том числе стремление стать великой полярной державой к 2030 году, на фоне растущего внимания со стороны северных стран и возможного соглашения о сотрудничестве между США и Россией в регионе», — говорится в сообщении.

По мнению издания, геополитическая напряжённость в значительной мере снизила интерес Китая к природным ресурсам Арктики, также власти Поднебесной утратили былое стремление стать крупнейшей полярной державой.

Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике
Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон рассматривают территорию Арктики как зону для дальнейшего экономического сотрудничества. Страны сели за стол переговоров для рассмотрения вопросов о разведке природных ресурсов, энергоносителей и развитии торговых путей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nature Wildlife Videos

Ольга Сливченко
  • Новости
  • Арктика
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar