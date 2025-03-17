Сближение России и США может отпугнуть Китай от Арктики

Власти Китая могут в дальнейшем пересмотреть присутствие Пекина в Арктике на фоне сближения России и США. Об этом говорится в материале South China Morning Post.

«Ожидается, что Китай пересмотрит свою политику в Арктике, в том числе стремление стать великой полярной державой к 2030 году, на фоне растущего внимания со стороны северных стран и возможного соглашения о сотрудничестве между США и Россией в регионе», — говорится в сообщении.

По мнению издания, геополитическая напряжённость в значительной мере снизила интерес Китая к природным ресурсам Арктики, также власти Поднебесной утратили былое стремление стать крупнейшей полярной державой.