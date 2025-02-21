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Регион
21 февраля, 13:30

Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике

Россия занимает безусловное лидерство в Арктическом регионе, и многие страны проявляют интерес к сотрудничеству в сфере строительства ледоколов. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

«Мы являемся безусловными лидерами в Арктике. Сейчас множество стран стремятся к совместной работе над производством атомного ледокольного флота, однако это невозможно осуществить без использования современных материалов», — отметил глава государства.

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Ранее в ходе выступления на том же форуме президент поручил создать конкурентные преимущества для отечественных производителей в случае возвращения иностранных брендов на рынок. Кроме того, Путин поставил перед Россией цель выбиться в лидеры научно-технического развития.

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Kandinsky / Life.ru

Марина Фещенко
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