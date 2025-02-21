Путин назвал Россию безусловным лидером в Арктике
Россия занимает безусловное лидерство в Арктическом регионе, и многие страны проявляют интерес к сотрудничеству в сфере строительства ледоколов. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
«Мы являемся безусловными лидерами в Арктике. Сейчас множество стран стремятся к совместной работе над производством атомного ледокольного флота, однако это невозможно осуществить без использования современных материалов», — отметил глава государства.
Ранее в ходе выступления на том же форуме президент поручил создать конкурентные преимущества для отечественных производителей в случае возвращения иностранных брендов на рынок. Кроме того, Путин поставил перед Россией цель выбиться в лидеры научно-технического развития.
Kandinsky / Life.ru