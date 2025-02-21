Путин поручил обеспечить нашим брендам преимущества при возврате конкурентов
Россия должна создать конкурентные преимущества для отечественных производителей в случае возвращения иностранных брендов на рынок, соблюдая при этом правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.
Глава государства попросил правительство подумать над тем, как отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, и обеспечить национальным производителям определённые преимущества.
«Нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться. Создавая и оставляя преимущества для собственных производителей», — отметил Путин, подчеркнув, что сделать это нудно «тонко, аккуратно».
Ранее Life.ru выяснил, какие компании могут вернуться в Россию. Например, бывший работодатель магазина одежды UNIQLO в РФ намекнул на возвращение площадки. Кроме того, в ГД заявили, что и зарубежные платёжные системы вернутся обратно. Всего около 350 сбежавших из РФ компаний планируют вернуть российских покупателей в 2025 году.
Life.ru