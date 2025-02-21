Путин поручил обеспечить нашим брендам преимущества при возврате конкурентов

Россия должна создать конкурентные преимущества для отечественных производителей в случае возвращения иностранных брендов на рынок, соблюдая при этом правила Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий.

Глава государства попросил правительство подумать над тем, как отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов, и обеспечить национальным производителям определённые преимущества.