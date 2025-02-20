Life.ru узнал, возвращения каких брендов россияне ждут больше всего

На фоне новостей о возвращении зарубежных брендов в Россию общество поделилось на два лагеря. Одни с нетерпением ждут, когда смогут закупиться в любимой ZARA, а другие, наоборот, считают, что раз уж компания бросила российских покупателей, то и возвращаться ей нечего — своих аналогов полно.

Life.ru провёл опрос, и результаты оказались почти равными: 49% ждут возвращения западных брендов, в то время как 51% выражает опасения, что это может негативно сказаться на российских компаниях, которые за последние три года восстановили рынок. Тем не менее большинство читателей, поддерживающих возвращение, скучают по IKEA и зарубежным автомобильным маркам. Кроме того, выяснилось, что россияне меньше всего ощущают нехватку определённых продуктов и бытовой химии, поскольку в России этого достаточно.