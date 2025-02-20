Life.ru узнал, возвращения каких брендов россияне ждут больше всего
Опрос: Россияне больше всего ждут возвращения IKEA и европейских автомобилей
На фоне новостей о возвращении зарубежных брендов в Россию общество поделилось на два лагеря. Одни с нетерпением ждут, когда смогут закупиться в любимой ZARA, а другие, наоборот, считают, что раз уж компания бросила российских покупателей, то и возвращаться ей нечего — своих аналогов полно.
Life.ru провёл опрос, и результаты оказались почти равными: 49% ждут возвращения западных брендов, в то время как 51% выражает опасения, что это может негативно сказаться на российских компаниях, которые за последние три года восстановили рынок. Тем не менее большинство читателей, поддерживающих возвращение, скучают по IKEA и зарубежным автомобильным маркам. Кроме того, выяснилось, что россияне меньше всего ощущают нехватку определённых продуктов и бытовой химии, поскольку в России этого достаточно.
Life.ru узнал, ждут ли россияне возвращения зарубежных брендов. Фото © Life.ru
Life.ru узнал, ждут ли россияне возвращения зарубежных брендов. Фото © Life.ru
Life.ru узнал, ждут ли россияне возвращения зарубежных брендов. Фото © Life.ru
Life.ru узнал, ждут ли россияне возвращения зарубежных брендов. Фото © Life.ru
Life.ru узнал, ждут ли россияне возвращения зарубежных брендов. Фото © Life.ru
Life.ru узнал, ждут ли россияне возвращения зарубежных брендов. Фото © Life.ru
Life.ru узнал, ждут ли россияне возвращения зарубежных брендов. Фото © Life.ru
Ранее Life.ru выяснил, какие компании могут вернуться в Россию. Например, бывший работодатель магазина одежды UNIQLO в РФ намекнул на возвращение площадки. Кроме того, в ГД заявили, что и зарубежные платёжные системы вернутся обратно. Всего около 350 сбежавших из РФ компаний планируют вернуть российских покупателей в 2025 году. Тем не менее западным брендам уготовили жёсткие условия для возвращения на наш рынок.
Shuttrstock / FOTODOM / Manuel Esteban, FotograFFF