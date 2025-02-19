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19 февраля, 14:55

Компания Gucci зарегистрировала одноимённый бренд в Роспатенте

Итальянский бренд одежды и аксессуаров Guccio Gucci зарегистрировал товарный знак Gucci в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом следует из данных организации.

Известно, что бренд подал заявку ещё 2 июня 2023 года, регистрацию она прошла уже 18 февраля 2025 года. Правами обладает компания Guccio Gucci, зарегистрированная во Флоренции (Италия).

Товарный знак назначен согласно международной классификации товаров и услуг и даёт возможность производить и продавать бренду платья и сумки, ткани, женское нижнее белье, купальники, куртки, обувь и головные уборы, спортивные товары, боксерские груши, ювелирные украшения, а также посуду, кухонную утварь и косметические принадлежности.

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Ранее в Кремле отреагировали на возможное возвращение ушедших брендов в РФ. Там рассказали, что данная практика является стандартной и распространенной на международной арене. Напомним, что возвращение на российский рынок планируют более 350 зарубежных брендов. Но им уже предрекли сложное восстановление бизнеса в РФ.

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Shutterstock / FOTODOM / IMAGO / CFOTO

Николай Рюмин
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