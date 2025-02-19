Компания Gucci зарегистрировала одноимённый бренд в Роспатенте

Итальянский бренд одежды и аксессуаров Guccio Gucci зарегистрировал товарный знак Gucci в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент). Об этом следует из данных организации.

Известно, что бренд подал заявку ещё 2 июня 2023 года, регистрацию она прошла уже 18 февраля 2025 года. Правами обладает компания Guccio Gucci, зарегистрированная во Флоренции (Италия).