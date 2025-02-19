«Они поняли, что потеряли»: В Госдуме раскрыли, какие компании хотят вернуться в Россию
Депутат Аксаков: В Россию хотят вернуться более 300 иностранных компаний
Множество иностранных компаний, ушедших с российского рынка после начала специальной военной операции, намерены вернуться в Россию в ближайшем будущем. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, сообщил о запросах от более чем 300 компаний. Он также отметил, что уже в 2023 году около 20 организаций решили вернуться, подсчитав убытки.
«То есть начался обратный процесс. Они поняли, что теряют из-за того, что ушли. В 2024 году уже вернулись около 240 компаний, и начали работать у нас на рынке. И по заявлениям тех, кто ушел, более 300 компаний собираются вернуться в нашу страну», — рассказал депутат 360.ru.
Аксаков сообщил, что компании из различных секторов, включая автомобилестроение, электронику и торговлю, готовы вернуться в Россию. В качестве примеров он назвал Samsung и Hyundai. Он также отметил, что телекоммуникационные фирмы начали рассматривать возможность возвращения в страну ещё в конце прошлого года на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости налаживания отношений между странами.
Депутат сообщил, что компании, которые сейчас управляются российскими организациями, могут вернуться разными способами, включая поглощения. Он также отметил возможность возвращения платежных систем Visa и Mastercard в Россию. При этом он подчеркнул, что российская платежная система «Мир» значительно развилась за это время и достигла мирового уровня, однако из-за санкций её неохотно принимают за границей.
Ранее в Кремле отреагировали на возможное возвращение брендов в РФ. Там рассказали, что подобная практика является стандартной и распространенной на международной арене. Напомним, что возвращение на российский рынок планируют более 350 зарубежных брендов. Но им уже предрекли сложное восстановление бизнеса в РФ.
Life.ru