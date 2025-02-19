«Они поняли, что потеряли»: В Госдуме раскрыли, какие компании хотят вернуться в Россию

Множество иностранных компаний, ушедших с российского рынка после начала специальной военной операции, намерены вернуться в Россию в ближайшем будущем. Анатолий Аксаков, председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам, сообщил о запросах от более чем 300 компаний. Он также отметил, что уже в 2023 году около 20 организаций решили вернуться, подсчитав убытки.

«То есть начался обратный процесс. Они поняли, что теряют из-за того, что ушли. В 2024 году уже вернулись около 240 компаний, и начали работать у нас на рынке. И по заявлениям тех, кто ушел, более 300 компаний собираются вернуться в нашу страну», — рассказал депутат 360.ru.

Аксаков сообщил, что компании из различных секторов, включая автомобилестроение, электронику и торговлю, готовы вернуться в Россию. В качестве примеров он назвал Samsung и Hyundai. Он также отметил, что телекоммуникационные фирмы начали рассматривать возможность возвращения в страну ещё в конце прошлого года на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости налаживания отношений между странами.