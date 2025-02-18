Западным брендам уготовили жёсткие условия для возвращения в Россию

С прошлой недели в России активно обсуждается возможность возвращения западных брендов на рынок. Однако, как сообщает газета ВЗГЛЯД, условия для работы этих компаний в нашей стране изменятся.

Союз торговых центров сообщил о начале переговоров с представителями таких брендов, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull Bear и Stradivarius. Генеральный директор по коммуникационному менеджменту Вадим Сипров отметил, что именно эти марки могут стать первыми, кто возобновит свою деятельность в России.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что вернуться смогут только те компании, которые занимались исключительно экспортом товаров и не имели производственных мощностей на территории страны.