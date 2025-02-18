Западным брендам уготовили жёсткие условия для возвращения в Россию
«Взгляд»: Западные бренды не вернутся в Российскую Федерацию на прежних условиях
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С прошлой недели в России активно обсуждается возможность возвращения западных брендов на рынок. Однако, как сообщает газета ВЗГЛЯД, условия для работы этих компаний в нашей стране изменятся.
Союз торговых центров сообщил о начале переговоров с представителями таких брендов, как Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull Bear и Stradivarius. Генеральный директор по коммуникационному менеджменту Вадим Сипров отметил, что именно эти марки могут стать первыми, кто возобновит свою деятельность в России.
Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что вернуться смогут только те компании, которые занимались исключительно экспортом товаров и не имели производственных мощностей на территории страны.
Что касается McDonald’s, то она сможет работать в России только через франшизу, а не по прежним схемам. Спикер подчеркнула, что возвращение брендов возможно лишь в тех секторах, где нет импортозамещения, таких как производство лекарств, смартфонов и автомобилей.
Напомним, ранее появилась информация о том, что западные бренды собираются вернуться в Россию. Речь идёт о более чем 350 компаниях. Ситуацию прокомментировали в Кремле, отметив, что это нормальная практика.