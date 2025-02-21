Путин поставил перед Россией цель выбиться в лидеры научно-технического развития

Россия намеревается быть в числе лидеров по вопросам научно-технологического развития, но для этого стране необходимо преуспеть в области химии и создании новых материалов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.

Выступление Путина. Видео © Telegram / Кремль. Новости

«Совершенно очевидно: чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться, в том числе, превосходства в области химии и создании новых материалов», — подчеркнул глава государства.

По словам президента, такая цель побуждает Россию создавать инновационные решения и продукты, которые смогут конкурировать с иностранными по цене и качеству. Также стране необходимо иметь «уникальные технологические ключи», с помощью которых она сможет наполнять мировые рынки не первичным сырьём, а готовой продукцией высших стандартов.