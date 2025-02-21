Путин поставил перед Россией цель выбиться в лидеры научно-технического развития
Россия намеревается быть в числе лидеров по вопросам научно-технологического развития, но для этого стране необходимо преуспеть в области химии и создании новых материалов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий. Слова российского лидера приводит пресс-служба Кремля.
Выступление Путина. Видео © Telegram / Кремль. Новости
«Совершенно очевидно: чтобы быть в числе лидеров по ключевым направлениям научно-технологического развития, а именно такую задачу мы ставим перед собой, нам нужно добиться, в том числе, превосходства в области химии и создании новых материалов», — подчеркнул глава государства.
По словам президента, такая цель побуждает Россию создавать инновационные решения и продукты, которые смогут конкурировать с иностранными по цене и качеству. Также стране необходимо иметь «уникальные технологические ключи», с помощью которых она сможет наполнять мировые рынки не первичным сырьём, а готовой продукцией высших стандартов.
Ранее Life.ru рассказывал, что госкорпорация «Росатом» ведёт работу над созданием материалов, необходимых для реализации замкнутого ядерного топливного цикла. Если говорить простым языком, то такая система использует ядерное топливо, производя электричество. Затем она перерабатывает отходы, полезные материалы из которых вновь используются в ядерных реакторах.
Telegram / Кремль. Новости