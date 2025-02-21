«Росатом» сообщил о работе над замкнутым ядерным топливным циклом

В первый день форума «Росатом» провёл сессию под названием «Новые материалы для атомной энергетики». Специалист проектного направления «Прорыв» Александр Жеребцов анонсировал создание материалов, необходимых для реализации замкнутого ядерного топливного цикла.

«Мы проектируем компактное автоматизированное производство для переработки отработавшего ядерного топлива, используя современные робототехники. При этом возникают новые требования к конструкционным материалам и оборудованию», — отметил Жеребцов.

В госкорпорации также добавили, что для пирохимических процессов, основанных на расплаве хлоридов, требуются материалы, способные сохранять свои характеристики на протяжении длительного времени.

Кроме того, на форуме прошла сессия «Квантовые технологии: на рубеже возможностей», где обсуждалось освоение квантовых технологий к 2030 году. Это событие должно способствовать развитию квантовой индустрии в России, объединяя поставщиков, заказчиков и инвесторов.

Екатерина Солнцева, директор по квантовым технологиям «Росатома», предложила создать платформу для взаимодействия высокотехнологичных компаний, целью которой будет разработка перечня промышленных задач, для решения которых необходимы квантовые вычисления.