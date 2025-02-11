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11 февраля, 09:00

Путин: Потенциал отечественной атомной отрасли нужен для модернизации экономики

Использование уникального потенциала отечественной атомной отрасли поспособствует эффективной модернизации экономики и обеспечению обороноспособности РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовки современных квалифицированных кадров», — говорится в приветствии российского лидера в рамках мероприятия, посвящённого предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли.

Приветственный текст президента РФ на открытии мероприятия зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко.

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Ранее сообщалось, что «Росатом» ввёл в эксплуатацию комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. «Горный» и «Щучье», расположенные в Саратовской и Курганской областях, являются важной частью производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами в стране.

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Shutterstock / FOTODOM / Tatiana Zinchenko

Мария Любицкая
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