Путин: Потенциал отечественной атомной отрасли нужен для модернизации экономики
Использование уникального потенциала отечественной атомной отрасли поспособствует эффективной модернизации экономики и обеспечению обороноспособности РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Важно, чтобы уникальный потенциал и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности сегодня в полной мере были задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, подготовки современных квалифицированных кадров», — говорится в приветствии российского лидера в рамках мероприятия, посвящённого предстоящему 80-летию отечественной атомной отрасли.
Приветственный текст президента РФ на открытии мероприятия зачитал помощник главы государства по науке и образованию Андрей Фурсенко.
Ранее сообщалось, что «Росатом» ввёл в эксплуатацию комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. «Горный» и «Щучье», расположенные в Саратовской и Курганской областях, являются важной частью производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами в стране.
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