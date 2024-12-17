«Росатом» ввёл в эксплуатацию новые комплексы обращения с отходами
«Росатом»: Комплексы обращения с отходами I и II классов введены в эксплуатацию
Комплексы обращения с отходами I и II классов введены в эксплуатацию. Обложка © Росатом
Предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «ФЭО» ввело в опытно-промышленную эксплуатацию комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов «Горный» и «Щучье». Системы в Саратовской и Курганской областях являются частью производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами в России в рамках реализации завершающегося национального проекта «Экология».
Комплексы будут перерабатывать до 50 000 тонн отходов I и II классов опасности в год каждый. На предприятиях создали многоуровневые системы безопасности и экологического мониторинга показателей окружающей среды. Кроме того, были специально разработаны отечественные технологические решения, которые соответствуют наилучшим технологиям и обладают высоким уровнем экологической безопасности.
«На предприятиях <...> предусмотрены современные технологические решения, благодаря которым можно будет получать из отходов вторичное сырьё и возвращать его в хозяйственный оборот», — поделился заместитель генерального директора по машиностроению и индустриальным решениям «Росатома» Андрей Никипелов.
Ранее участники акции «БумБатл» сдали на переработку 144 тысяч тонн макулатуры. В масштабной инициативе приняли участие более 3 миллионов человек из 89 регионов страны. Кроме того, активисты движения провели более 700 интерактивных образовательных мероприятий: экоуроки, мастер-классы, бумажные фестивали и экскурсии на объекты сортировки и переработки отходов. Кстати, партнёром акции выступила госкорпорация «Росатом».