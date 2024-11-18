Более 3 млн человек сдали на переработку 144 тысяч тонн макулатуры в рамках «БумБатла»

Участники пятого сезона Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема» собрали и сдали на переработку 144 тысяч тонн бумажных отходов, установив рекорд по сбору макулатуры. В масштабной инициативе приняли участие более 3 миллионов человек из 89 регионов страны.

«В этом году участники акции и волонтёры перевыполнили поставленную цель и совместными усилиями собрали в 1,5 раза больше макулатуры, чем в прошлом сезоне «БумБатла», — рассказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

«БумБатл» в Балашихе. Фото © «БумБатл»

Кроме того, активисты движения провели более 700 интерактивных образовательных мероприятий: экоуроки, мастер-классы, бумажные фестивали и экскурсии на объекты сортировки и переработки отходов.

«Такие акции как «БумБатл» знакомят людей с правилами раздельного сбора мусора, принципами осознанного потребления. С каждым годом растёт число участников проекта — это говорит о том, что люди осознают важность поддержки экономики замкнутого цикла», — поделился министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В России ежегодно перерабатывают около 4,5 миллионов тонн макулатуры, что составляет 63% от всех образуемых бумажных отходов, пригодных к утилизации. По словам исполнительного директора Лиги переработчиков макулатуры Алексея Сергеева, участники акции вносят весомый вклад в переработку бумажного сырья.

Победителей акции определили в семи номинациях среди детских садов, школ, вузов, компаний и ретейлеров, а также семей России. Также жюри проекта огласило топ-100 претендентов на главный приз конкурса креативных постов в социальных сетях. Тройку самых результативных вузов страны вновь возглавил Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, студенты которого собрали 21 тонну макулатуры. Второе место – у Белгородского Государственного Технологического Университета им. В. Г. Шухова с 14,3 тоннами. Третье занял Санкт-Петербургский государственный университет с результатом 10 тонн.

В категории «Бизнес» с результатом в 431 тонну победил коллектив Сбера, «Почта России» заняла вторую строчку рейтинга с 287 тоннами. ООО «САХ» из Республики Удмуртии замкнуло тройку победителей, собрав 150 тонн макулатуры. В специальной номинации «Ретейл» с итогом в 66 000 тонн победил коллектив Х5 Group. Розничная сеть «Магнит» – на второй строчке с результатом в 59 000 тонн макулатуры. На третьем месте – компания «Лента», которая направила на переработку 14 000 тонн бумажного сырья.

В конкурсе креативных постов также определены топ-100 участников, которые будут отмечены специальными призами организаторов. Теперь членам жюри – Михаилу Башкатову, Владимиру Селезневу и Зое Бербер – предстоит выбрать 20 победителей, награждение которых пройдет вместе со всеми победителями в начале декабря на Международном форуме гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

По итогам акции, в топ-10 самых результативных регионов вошли: Москва, Республика Удмуртия, Белгородская и Московская области, Республики Башкортостан и Татарстан, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республика Чувашия и Свердловская область.

Акция «БумБатл» Движения «Экосистема» проходит в поддержку национального проекта «Экология» при участии Минприроды России. Партнеры акции: Госкорпорация «Росатом», Почта России, СБЕР, Банк ВТБ, ПСБ, ДОМ.РФ, ГК «Росводоканал», ООО УК «Металлоинвест», СУЭК, СГК, розничная сеть «Магнит», X5 Group, компания «Лента», ПАО «ДВМП» (FESCO), Лига переработчиков макулатуры, РДДМ «Движение Первых», образовательная платформа Учи.ру, компания по вывозу макулатуры «Убиратор», Детское радио.