Фальков и Лихачёв дали старт программе к 80-летию атомной промышленности
Старт масштабного проекта к 80-летию атомной промышленности. Обложка © Telegram / Минобрнауки
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв дали старт масштабному проекту к 80-летию атомной промышленности — университетской программе празднования юбилея. Торжественное мероприятие состоялось ВДНХ в музее «Атом», сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Крупнейшая университетская программа включает в себя 200 мероприятий, разработанных общими усилиями Минобрнауки России и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Свыше 190 вузов примут участие в праздничных событиях.
«Создание этой университетской программы даёт возможность узнать о самых передовых исследованиях, познакомиться с высокотехнологичными разработками и вдохновиться на создание собственных инженерных решений. Очень важно, что сейчас такая крупная, образцовая и перспективная корпорация, как Росатом принимает активное участие в развитии российской системы высшего образования», — подчеркнул Фальков.
Программа была разработана для популяризации достижений в сфере атомной науки и технологий, а также для донесения информации о достижениях отечественной атомной промышленности.
Ранее сообщалось, что «Росатом» ввёл в эксплуатацию комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. «Горный» и «Щучье», расположенные в Саратовской и Курганской областях, являются важной частью производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами в стране.