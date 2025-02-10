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10 февраля, 17:41

Фальков и Лихачёв дали старт программе к 80-летию атомной промышленности

Старт масштабного проекта к 80-летию атомной промышленности. Обложка © Telegram / Минобрнауки

Старт масштабного проекта к 80-летию атомной промышленности. Обложка © Telegram / Минобрнауки

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачёв дали старт масштабному проекту к 80-летию атомной промышленности — университетской программе празднования юбилея. Торжественное мероприятие состоялось ВДНХ в музее «Атом», сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Крупнейшая университетская программа включает в себя 200 мероприятий, разработанных общими усилиями Минобрнауки России и государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом». Свыше 190 вузов примут участие в праздничных событиях.

«Создание этой университетской программы даёт возможность узнать о самых передовых исследованиях, познакомиться с высокотехнологичными разработками и вдохновиться на создание собственных инженерных решений. Очень важно, что сейчас такая крупная, образцовая и перспективная корпорация, как Росатом принимает активное участие в развитии российской системы высшего образования», — подчеркнул Фальков.

Программа была разработана для популяризации достижений в сфере атомной науки и технологий, а также для донесения информации о достижениях отечественной атомной промышленности.

Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования — Минобрнауки
Российские вузы перейдут на новую модель высшего образования — Минобрнауки

Ранее сообщалось, что «Росатом» ввёл в эксплуатацию комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов. «Горный» и «Щучье», расположенные в Саратовской и Курганской областях, являются важной частью производственной инфраструктуры по обращению с промышленными отходами в стране.

Ольга Сливченко
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