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11 февраля, 21:31

«Росатом», Курчатовский институт и РАН обсудили будущее российской атомной науки

В Москве состоялось заседание, посвящённое 80-летию атомной промышленности России. Участие в нём приняли представители госкорпорации «Росатом», Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Российской академии наук, а также зампредседателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и помощник президента Андрей Фурсенко.

«Участники обсудили необходимость укрепления сотрудничества в сфере атомной науки, планы по межотраслевому сотрудничеству трёх лидирующих организаций страны в рамках реализации национальных проектов технологического лидерства, а также подготовку квалифицированных кадров для наукоёмких отраслей России», — рассказали в Минобрнауки.

Президент РФ Владимир Путин адресовал участникам встречи приветственное слово, его зачитал Андрей Фурсенко. Глава государства отметил выдающуюся роль отечественных учёных в создании сильной державы, которая пользуется авторитетом на международной арене. Чернышенко в свою очередь добавил, что российский лидер объявил технологическое лидерство национальной целью, и поэтому развитие атомной отрасли является приоритетным направлением.

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Ранее «Движение первых» запустило всероссийскую акцию «Наука будущего первых» ко Дню российской науки. В рамках него школьники и студенты со всей страны записали короткие ролики и рассказали о том, что они хотели бы изобрести.

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minobrnauki.gov.ru

Антон Голыбин
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