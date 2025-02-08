«Движение первых» запустило всероссийскую акцию «Наука будущего первых» ко Дню российской науки. Мероприятие стартует с 8 февраля.

«Ко Дню российской науки «Движение первых» запустило всероссийскую акцию «Наука будущего первых». С 8 февраля школьники и студенты со всей страны делятся своим видением будущего российской науки, а также идеями собственных изобретений. Акция нацелена на рост интереса детей к научным поискам и формирование единого сообщества юных исследователей», — сказано в релизе.

В рамках акции участники «Движения первых» со всей России записывают короткие ролики, где рассказывают о том, что они хотели бы изобрести, и высказывают мнения насчёт того, что создадут российские учёные в будущем. Речь идёт о развитии самых разных сфер: транспорта, энергетики, медицины, космических технологий и многого другого.

Свои видео и посты с фото участники акции будут выкладывать в социальных сетях в сообществах отделений движения и на личных страницах его участников. Публикации будут сопровождаться хештегами #ПервыеОБудущем и #ДвижениеПервых.