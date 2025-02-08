VK вместе с блогерами и МГУ запустили интерактивную карту научных открытий РФ

VK совместно с Московским государственным университетом и блогерами запустили интерактивную карту российских научных достижений.

«Накануне Дня российской науки VK совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова и научпоп-блогерами представили интерактивную карту научных достижений страны. Сейчас на карту нанесены 80 открытий в более 40 населённых пунктах России. Ежедневно контент будет пополняться. Над ним работают более 100 авторов популярных сообществ ВКонтакте о науке, технологиях и образовании. Вскоре к ним смогут присоединиться все пользователи соцсети», — говорится в публикации.

За основу карты взяты часовые пояса России, запускать всё будут поэтапно. Пользователям достаточно будет кликнуть на выбранную точку и на экране появится всплывающее окна со справкой по научному открытию, которое было совершено в выбранной локации. Также будут доступны тематические фильтры, к примеру: космос, физика, химия, информатика, медицина и история.

К наполнению карты привлекались ведущие авторы направления научпоп. Журналист и создатель научно-популярных фильмов Сергей Малозёмов расскажет историю о гениальном агрохимике. Паблик «Химия — Просто» покажет лаборатории физико-технологического института на Урале и поделится тонкостями работы учёных. Сообщество «Люди и Код» в деталях расскажет о том, как создавалась малая электронно-вычислительная машина на пензенском заводе ВЭМ.

Глава департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва отметила, что пользователи социальной сети смогут самостоятельно дополнять карту после авторизации через VK ID. Происходить это будет в формате видео. Под такими публикациями можно будет писать комментарии, общаться в чате, искать «пасхалки» и создавать комьюнити. Кроме того на карте на постоянной основе будет формироваться рейтинг «виртуальных исследователей», а весь добавленный пользователями контент будет дополнительно проверяться экспертами VK.