VK запустил новую программу поддержки авторов оригинального контента

Платформа VK запустила Фонд оригинальных авторов, который поможет блогерам с аудиторией до 100 тысяч человек привлечь к себе внимание и монетизировать собственное творчество. Согласно задумке, авторы будут получать ежемесячные выплаты и гайды для развития сообщества. Социальная сеть «ВКонтакте» стала первой площадкой, предоставившей подобную возможность.

Ежемесячно участники программы будут получать 30 тысяч рублей. Кроме того, им откроется доступ к аналитике, тренд-репортам, а также гайдам по продвижению VK. Однако подключиться удастся только при соблюдении ряда условий. Пользователь должен вести открытое сообщество с аудиторией от 1 до 100 тысяч подписчиков, обладать оригинальным стилем и экспертностью в избранной тематике, активно публиковать записи и не зарабатывать более 100 тысяч рублей через другие программы монетизации «ВКонтакте».

«В прошлом году мы начали последовательно развивать экосистему поддержки авторов, создающих оригинальный контент. Запуск Фонда оригинальных авторов VK — одна из таких инициатив. В проект принимаются начинающие блогеры, которым нужна дополнительная поддержка для роста и развития «ВКонтакте», — отметил директор по стратегии и операциям VK Андрей Гостев.