VK запустил новую программу поддержки авторов оригинального контента
Платформа VK запустила Фонд оригинальных авторов, который поможет блогерам с аудиторией до 100 тысяч человек привлечь к себе внимание и монетизировать собственное творчество. Согласно задумке, авторы будут получать ежемесячные выплаты и гайды для развития сообщества. Социальная сеть «ВКонтакте» стала первой площадкой, предоставившей подобную возможность.
Ежемесячно участники программы будут получать 30 тысяч рублей. Кроме того, им откроется доступ к аналитике, тренд-репортам, а также гайдам по продвижению VK. Однако подключиться удастся только при соблюдении ряда условий. Пользователь должен вести открытое сообщество с аудиторией от 1 до 100 тысяч подписчиков, обладать оригинальным стилем и экспертностью в избранной тематике, активно публиковать записи и не зарабатывать более 100 тысяч рублей через другие программы монетизации «ВКонтакте».
«В прошлом году мы начали последовательно развивать экосистему поддержки авторов, создающих оригинальный контент. Запуск Фонда оригинальных авторов VK — одна из таких инициатив. В проект принимаются начинающие блогеры, которым нужна дополнительная поддержка для роста и развития «ВКонтакте», — отметил директор по стратегии и операциям VK Андрей Гостев.
Напомним, о запуске новой программы монетизации стало известно в сентябре. Отмечалось, что блогеры смогут с её помощью найти лояльную аудиторию и заработать на публикациях благодаря рекомендациям и инструментам монетизации.
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