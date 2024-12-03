Доход авторов VK Видео по новой программе монетизации вырос в 2,5 раза

Команда VK подвела первые итоги работы программы монетизации авторов «VK Видео». С момента запуска в сентябре 2024 года средний доход участников программы вырос в 2,5 раза, сообщается в пресс-релизе компании. Численность авторов контента же достигла 81 тысячи.

Новая программа монетизации работает по модели Revenue Share. Авторы оригинального контента получают от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Программа разработана совместно с авторами и учитывает обратную связь и пожелания блогеров.

Авторы «VK Видео» увеличивают объём загружаемого контента: среднесуточный прирост загрузок за два месяца составил 20%, общее время просмотра видео увеличилось на 26%. Одному из участников программы выплатили более 1 миллиона рублей — это пока максимальная сумма за октябрь. Наибольший рост доходов у авторов отмечается в тематиках семейного контента, творчества, автомобилей и кулинарии.