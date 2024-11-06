VK открывает бесплатный курс для админов игровых сообществ «Нажми на Play»

VK запускает бесплатный курс «Нажми на Play: курс для админов игровых сообществ» для авторов сообществ социальной сети «ВКонтакте» геймерской тематики. Выпускники курса получат знания и навыки о создании, продвижении и монетизации игрового контента. Программа разработана Школой авторов VK совместно с VK Play.

Курс подойдёт как опытным авторам и разработчикам, так и тем, кто только совершает первые шаги на этом поприще. За время прохождения программы участники создадут интересные для аудитории концепт-стратегии и разберутся в том, как грамотно освещать игровые проекты.

Экспертом стал глава отдела SMM&Media VK Play и куратор направления Indie Александр Егоров, обладающий большим опытом руководства сообществами игровой тематики и проектами на тему видеоигр. Кроме того, с разработкой программы помогали админы пабликов ВК «Всё о Minecraft», «Лига Легенд от Зака», Dead by Daylight, а также блогер Роман FoRTuMa Дорогавцев, дзен-канал «Лена Jeshta» и паблик Fallout в VK.

Для лучших студентов курса проведут дополнительный семинар с автором паблика игры «Песнь Копья» Петром Костенко и видеоблогером Евгеном Бро. Спикеры расскажут слушателям о вызовах, которые ожидают крупных игровых блогеров, а также о том, как построить активное сообщество и продвигать личный бренд в игровой индустрии.

«Сейчас на сферу гейминга приходится значительная часть пользовательского внимания. По нашим данным, аудитория гейминговых сообществ ВКонтакте превышает 37,5 млн пользователей. Из них порядка 70% — молодые люди. С ростом интереса к геймингу мы видим запрос на помощь в продвижении игровых пабликов. Надеемся, что наш курс поможет игровым блогерам получить практические навыки ведения сообществ и научит эффективно продвигаться в своей сфере», — сказала руководитель департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьёва.