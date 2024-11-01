«VK Видео» запускает «Детский режим» на мобильных устройствах

Бета-версия «Детского режима» «VK Видео» стала доступна на смартфонах и планшетах на ОС Android. Теперь у детей будет возможность просматривать тысячи обучающих и развлекательных роликов со своих телефонов, а их родители смогут не тревожиться о безопасности контента. До этого опция была только на Smart TV и Android TV, а скоро будет добавлена в «VK Видео» для устройств на iOS. Об этом сообщила пресс-служба VK.

«Категория детского контента стала одной из самых быстрорастущих на нашей платформе: число пользователей детского контента всего за несколько месяцев увеличилось в три раза, а суммарное количество просмотров показывает фантастический рост почти в десять раз (+815%). Сегодня почти у каждого ребёнка есть собственный смартфон. И фактически появилось поколение, которое потребляет контент с рождения. Наша задача — создать безопасную зону для детей, а также предложить разнообразный контент: от добрых и вечных мультиков «Союзмультфильма» до образовательного и обучающего», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

Наиболее популярными по количеству просмотров в октябре стали мультипликационные сериалы «Маша и медведь», «Три кота», «Синий трактор», «Буба», а также развивающий сериал «Цветняшки» и телеканал «Мульт». Кроме того, на платформе опубликованы произведения киностудий «Союзмультфильм», «Вольга», «Ноль плюс медиа», «Мельница» и группы компаний «Рики». У компании есть планы по созданию ещё большего объёма детского контента путём заключения сотрудничества с новыми студиями, блогерами и авторами.

«Детским режимом» «VK Видео» называется большая библиотека безопасного видеоконтента для детей в возрасте от 0 до 12 лет. Тут юные зрители могут смотреть лицензированный контент без рекламы — от классики до новинок. Для включения «Детского режима» нужно зайти в свой профиль в «VK Видео», затем в раздел «Детям» и установить четырёхзначный PIN-код во всплывающем окне. После его ввода приложение перейдёт в «Детский режим»: информация о взрослом профиле скроется, а вернуться в него не поможет даже перезагрузка программы. Забытый PIN-код можно будет восстановить через мобильное приложение.