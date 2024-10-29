В «VK Видео» появилась новая система поиска по контенту

В сервисе «VK Видео» появилась новая система поиска, которая с помощью искусственного интеллекта улучшает поисковую выдачу авторов и их контента. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как объяснили разработчики, если среди каналов есть схожий по названию с запросом пользователя, то в результатах поиска автоматически будет подниматься иконка этого канала, а также созданный им контент. Это позволит пользователям быстро подписываться на авторов или переходить на их страницы. В выдаче приоритет отдаётся видео, которые загрузили сами авторы.

«В выдаче приоритизируются видео, загруженные самим автором, а ниже — видео с его участием. Это особенно полезно для контента с инфлюенсерами и шоу. Для авторов эти обновления станут дополнительным инструментом для привлечения новой аудитории», — отметили в VK.

Там добавили, что видимость канала и релевантного контента в результатах поиска выросла, что упрощает пользователям возможность находить и подписываться на любимых авторов. Это помогает росту аудитории и вовлечённости.