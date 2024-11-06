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6 ноября, 09:07

В VK Видео стали доступны все ролики, загруженные через VK Клипы или «ВКонтакте»

Все видео, которые загружались через VK Клипы или ВКонтакте, стали доступны к просмотру в VK Видео. Об этом Life.ru сообщила пресс-служба соцсети. По словам представителей площадки, это поможет авторам расширять аудиторию, а пользователи получат возможность просматривать любой контент через приложение.

Клипы в VK Видео. Фото © Пресс-служба ВКонтакте

Клипы в VK Видео. Фото © Пресс-служба ВКонтакте

«Все видео, загруженные через VK Клипы или ВКонтакте, доступны для просмотра в VK Видео. В приложении сервиса VK Клипы можно найти в отдельном табе нижнего меню с иконкой кулака и двумя пальцами. А также в карусели раздела «Главное» и на страницах авторов. Просмотры коротких вертикальных роликов синхронизируются с общим показателем просмотра VK Клипов и учитываются при монетизации контентмейкеров», — сказано в сообщении.

Клипы можно смотреть в приложении VK Видео на смартфонах Android и iOS, а также на Smart TV и Android TV. Фото © Пресс-служба ВКонтакте

Клипы можно смотреть в приложении VK Видео на смартфонах Android и iOS, а также на Smart TV и Android TV. Фото © Пресс-служба ВКонтакте

Таким образом, у пользователей появился доступ к миллионам видео короткого формата, которые они теперь могут смотреть в привычном приложении. Это даст авторам возможность расширить дистрибуцию контента, продвигая себя на дополнительной площадке. Клипы доступны для просмотра в приложении VK Видео на смартфонах с Android и iOS, а также на Smart TV и Android TV.

Школьники попробуют себя в роли IT-специалистов на «Уроке цифры» от VK
Школьники попробуют себя в роли IT-специалистов на «Уроке цифры» от VK

Ранее в VK Видео рассказали о новой системе поиска контента. Теперь, если среди каналов есть схожий по названию с запросом пользователя, то в поиске его иконка будет подниматься самостоятельно. Это позволит людям быстро находить страницы авторов и подписываться на них.

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Shutterstock / FOTODOM / DenPhotos

Владимир Озеров
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